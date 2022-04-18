校系引導勿用學習歷程 教部將減申請入學名額比率

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（中央社記者許秩維台北18日電）青民協今天表示，傳出有大學教授要求學生申請入學審查資料上傳舊制PDF檔，不要用學習歷程；教育部回應，如不當引導學生擇定備審資料上傳方式，將評估調減該校系申請入學名額比率。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，各大學校系陸續公布申請入學2階審查資料準備指引，也是首次以學習歷程作為審查依據，但青民協接獲高中教師反映，有大學校系將通過1階篩選的學生加入群組，教授在群組要求學生「選舊制PDF上傳」，理由是大學端看資料方便，等於變相強迫學生不用學習歷程。

教育部晚間透過文字回應，大學校院招生維持現行多管道、多資料參採方式；其中申請入學管道2階甄試提交備審資料並未改變，除了可採PDF檔案上傳，學生也可選擇高中3年累積的學習歷程檔案，作為備審資料來源之一。

學生如因重考而導致學習階段跨越新舊課綱、升學未定向、從海外歸國等因素，無法使用或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採PDF檔案上傳備審資料，不影響升學權益。

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教育部提到，如有個別校系不當引導學生擇定備審資料上傳方式，而非由學生自主選擇，或個別大學或校系參加申請入學，但認為備審資料不重要、傾向不以此選才，教育部會評估並據以調減該校系申請入學名額比率，或納入審核各大學辦理招生專業化補助經費的參考依據。

教育部也提醒，各大學校系備審資料準備指引應依照招生簡章規定，教育部、大學招聯會及大學招生專業化推動團隊已要求各大學校系通盤檢視，並依簡章規定據以執行。（編輯：卞金峰）1110418