政大2學生確診 宿舍同寢室友快篩陰性

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（中央社記者許秩維台北19日電）政治大學今天表示，接獲學生通報，出現2名確診個案，校方已調查個案足跡並緊急清消，其中1人為校內住宿生，目前同寢室友快篩皆陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，政治大學繼日前出現理學院學生確診後，今天再於官網公告，接獲學生通報，出現2名確診個案。

其中1名確診者為自強六舍住宿生，週末與友人打籃球，得知友人確診後，該生於18日因喉嚨不適就醫，後PCR陽性確診；另1名確診者為外籍生，18日身體不適，快篩為陽性，經安排PCR採檢後確診，該生在校外賃居，非校內住宿生。

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政治大學指出，目前2名確診學生進行隔離治療，校內身心健康中心也進行緊急疫調足跡，確診住宿生的同寢室友目前快篩均為陰性，並移至單獨寢室進行自主健康監測，後續由衛生局判定是否須匡列為居家隔離；至於同樓層其他寢室學生，將自主監測並暫停實體課程3天。

針對確診學生的寢室及同棟宿舍的公共區域，政大校方已令廠商於今晚緊急消毒，並依據確診學生提供的資料，聯絡其他相關接觸者，通知其進行自主健康監測，而確診學生在校內的接觸地點，包括教室、體育館等其他公共處所，將展開大區域的環境清潔消毒。（編輯：張芷瑄）1110419