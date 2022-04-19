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學生確診新增242例 19縣市合計572校停課

2022/4/19 19:12
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（中央社記者許秩維台北19日電）教育部今天公布最新統計，確診學生新增242例（235名本土、7名境外），各級學校累計3257名學生染疫；全國共19縣市、572所園校採全校或部分班級停課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共572所園校（幼兒園108所、國小242校、國中75校、高中109校、大專38校）採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣等19縣市。

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根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月19日下午5時30分，共3257名學生染疫，包括本土2565例（比昨天統計增235例）、境外移入692例（比昨天統計增7例）。

以教育階段區分，大專校院1318例（增47本土、7境外）、高中467例（增54本土）、國中278例（增16本土）、國小883例（增99本土）、幼兒園311例（增19本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張芷瑄）1110419

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