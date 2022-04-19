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縣市疫情1/21

北市公布8確診者足跡 青年公園游泳池入列

2022/4/19 20:14（4/19 20:32 更新）
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台北市19日晚間公布8名確診者足跡，錢櫃台北敦南店、青年公園游泳池等皆入列。（台北市衛生局提供）
台北市19日晚間公布8名確診者足跡，錢櫃台北敦南店、青年公園游泳池等皆入列。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市衛生局今天晚間公布8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含小林海產、龍都酒樓中山總店、錢櫃台北敦南店、金巴黎風味軒餐廳、青年公園游泳池等。

衛生局晚間公布案36191、36194、36195、36196、36224、36840、37209、37215的公共場域活動史，包含小林海產、龍都酒樓中山總店、錢櫃台北敦南店、壽司郎台北公館店、集客人間茶館民權店、虎三同韓食燒肉餐酒、金巴黎風味軒餐廳、青年公園游泳池等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：方沛清）1110419

（台北市衛生局提供）
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