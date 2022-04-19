台三線公路雜誌創刊號 探索桐花領略客庄之美

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）客家委員會首次編製客庄新生活美學季刊「台三線公路雜誌」，創刊號以桐花為主題，帶領讀者認識台三線周邊客庄產業、人文及生活故事，領略台三線客庄之美。

客委會今天在苗栗縣卓蘭鎮詹冰文學故事館辦理「台三線公路雜誌」創刊號記者會，這是客委會第1本以公路為主軸發行的季刊。主委楊長鎮出席致詞時表示，1條150公里的台三線，過去被稱為內山，是個偏遠地方，也是桃、竹、苗、台中等縣市的邊緣地帶，沿線卻匯聚了豐富多變的人文、自然、歷史、產業風貌和故事。

楊長鎮指出，自從總統蔡英文競選政見提出「浪漫台三線」政策時，喚起客家鄉親對自我土地的認同，也讓外界將客家文化意象與地理空間概念聯繫在一起。

台三線公路雜誌創刊號封面故事，以「桐花樹下的邂逅」為主題，藉由探索桐花帶領讀者領略客庄之美，收錄作家劉克襄引領遊客造訪苗栗三灣銅鑼圈的美好景物與感受、客家主播徐彩雲穿越竹林記錄在地的自然聲音，以及客語歌手黃瑋傑的創作歷程等；書中也附錄台三線桐花步道、桐花小旅行遊程及特惠店家等資訊。

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楊長鎮說，過去客委會推動桐花祭，讓桐花盛開的客家庄被看到，也把桐花旅遊定位成一種文化的接觸、人與土地的相遇。因此，未來希望透過這份刊物，吸引大家到台三線旅遊，透過尋訪台三線上每一個美麗秘境、小巷、老屋、年輕新創的小店，認識台三線與客家文化，也為地方創造更多商機。

客委會表示，民眾可至好客奉茶合作店家及各大旅行社、特色文旅、全家便利商店及旅遊服務中心等通路免費索取，也有線上電子書提供下載https://reurl.cc/NpeGbm。（編輯：方沛清）1110419