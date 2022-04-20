動團指開狩獵保育類動物後門 林務局：仍在討論

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多個動保團體20日在林務局開會討論「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」前，先舉行記者會抗議林務局大開狩獵保育類野生動物後門，眾人高舉標語表達立場訴求。中央社記者楊淑閔攝 111年4月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）林務局今天開會討論「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」，動團在會前抗議表示開狩獵保育類野生動物後門。林務局說，還不會預告辦法，會搜集意見、再討論。

台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、中華民國保護動物協會、中華民國關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會與台灣愛狗人協會等組成的「動物立法運動聯盟（動法聯）」，今天在林務局大門前舉辦「林務局失職大開後門特許獵捕保育類野生動物」記者會。

台灣動物社會研究會朱增宏說，「野生動物資源是全民的資源，不是任何特定族群的私房菜」，但是站在尊重原民文化立場，最後到達了釋憲。

動法聯說，去年5月司法院大法官釋字第803號解釋，原住民族從事野生動物保育法第21條之1第1項規定，基於「傳統文化」而獵捕宰殺野生動物包含「非營利性自用」，惟除特殊例外，獵捕宰殺或利用野生動物不應包含「保育類野生動物」。

動法聯也說，狩獵不等於保育，反對林務局私開後門，以「試行自主管理辦法」、「行政契約」等名目，擬開放原民狩獵保育類野生動物。

動法聯質疑，林務局僅在一週前提供預告草案，今天僅憑一場「說明座談會」，邀請近百單位、人員出席，僅讓每人發言2分鐘，就想定案，擬於會後預告此辦法，完全黑箱蠻幹，應該公開、充分討論，原計要召開8場類聽證會，也未召開。

林務局保育組組長羅尤娟稍後出面指出，因應釋憲而修此辦法，根據來自林務局106年起跟6個原住民族合作辦理「原住民族狩獵自主管理試辦計畫」，由部落訂定自治自律公約約束部落的族人，並參與野生動物監測，並沒有失衡；而今天會後，也還不會預告，會再廣徵各方意見。是否舉辦8場類聽證會，她說，後續再考量。

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「原住民族青年陣線」會前也現身林務局，口喊「迅速修法勿拖延、動保團體勿阻擋」，強調原民狩獵文化是一套論理跟山林知識，不僅是要殺的權利。

他們也說，關於保育類動物議題，要先談到底怎麼來的，在台灣標的、保護保育類野生動物的過程，沒有持續監控，一直到前一陣子才調整保育類名單，但是已經過了20年，現在全世界都在談動態資源平衡，不是「一隻都不能殺」的保育。（編輯：陳政偉）1110420