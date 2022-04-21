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新北區間測速增汐萬路等3路段 5/1起執法

2022/4/21 10:38（4/21 10:51 更新）
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新北市警交通警察大隊21日表示，5月1日起區間測速新增3路段，分別是汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K（雙向）、新莊區壽山路（往新莊）、台64線觀音山隧道（往八里），盼降低交通事故傷亡。（新北市政府警察局交通警察大隊提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月21日
新北市警交通警察大隊21日表示，5月1日起區間測速新增3路段，分別是汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K（雙向）、新莊區壽山路（往新莊）、台64線觀音山隧道（往八里），盼降低交通事故傷亡。（新北市政府警察局交通警察大隊提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月21日
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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）新北市警交通警察大隊今天表示，5月1日起區間測速新增3路段，分別是汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K（雙向）、新莊區壽山路（往新莊）、台64線觀音山隧道（往八里）。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，新北市計有8處易違規超速路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路26.2-32.2K、新店區環河路及台64線中和段於今年1月24日執法迄今，整體違規及事故已下降約3成，防制成效良好。

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警方表示，針對其他尚未執法區間路段陸續辦理檢定作業，汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K（雙向）、新莊區壽山路（往新莊）、台64線觀音山隧道（往八里）已於近日完成檢定，預計5月1日起執法。

警方呼籲，區間測速路段保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，科技執法主要是遏止惡性違規肇事，減少交通風險，降低交通事故傷亡為目標，如仍有嚴重超速即予以舉發。（編輯：李錫璋）1110421

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