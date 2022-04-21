保護老弱 中山大學學者籲加強氣膠傳播防疫措施

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）國內COVID-19確診病例數激增，國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁與美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝呼籲，應盡速實施可降低氣膠傳播的防疫措施，以有效保護疫情蔓延下的老弱。

王家蓁與紀駿輝今天透過新聞稿呼籲，應盡速實施可有效降低氣膠傳播（也稱氣溶膠傳播或空氣傳播）防疫措施。王家蓁說，除戴口罩、避免群聚及保持社交距離等防疫措施，注重空氣的清潔消毒及過濾，已被證實可以有效防堵氣膠傳播。

王家蓁說，有效防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）氣膠傳播的措施，包括改善室內環境通風，加強換氣率、加裝含有可過濾氣膠微粒濾網（如HEPA濾網）的空氣清淨機，以及於室內加裝可有效抑制病毒活性的紫外光燈等。

王家蓁也建議於室內安裝二氧化碳偵測器，讓室內二氧化碳濃度低於800ppm，是可確保室內有足夠通風且簡單有效的方法。

紀駿輝指出，防範氣膠傳播，對目前疫情管控重點放在防止重症或死亡尤其重要，長期照護機構及醫療院所和家中有年長者或失能者時都應加強；各級學校也應加強空氣清消過濾並改善通風。

紀駿輝說，以歐美經驗來看，這波疫情是擋不住的，全球逐漸邁向與病毒共存的後疫情時代，正視氣膠傳播途徑，並全國性實施氣膠傳播防範措施，將有效保護老弱及孩童並降低感染率。

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王家蓁呼籲，應盡速加強教育宣導，並普遍實施氣膠傳播的防疫規範，以有效控制本土疫情的快速傳播蔓延。

王家蓁說，感染者可能經由打噴嚏或咳嗽產生顆粒較大的飛沫，也可能經由呼吸或一般的講話、唱歌等動作釋放出許多含有感染力的病毒氣膠；飛沫往往在數秒內沉降到近距離的表面，氣膠卻能夠懸浮於空氣中長達數小時，並在通風系統的氣流帶動下傳播出去。（編輯：陳仁華）1110421