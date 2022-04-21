桃園新增414例本土 員警感染、科技廠移工群聚

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市今天新增414例本土個案，包括2名員警，以及龜山工業區某科技廠移工群聚。市長鄭文燦表示，確診數量龐大，要改變疫調作法，已經沒辦法公布足跡，或做長時間疫調。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所有1名員警快篩陽性，PCR採檢確診，已經安排居家隔離，並針對南崁派出所進行匡列、採檢，會確保派出所安全，若有人力不足也會增派。

鄭文燦說，桃園市政府警察局龍潭分局中興派出所也有1名員警快篩陽性、採檢確診，已針對這名員警值班、餐敘、參加的體育活動等，安排匡列採檢。

鄭文燦說，龜山工業區某科技大廠發生同一層的移工宿舍群聚感染，有62人快篩陽性，宿舍有300人進行快篩，已經在安排採檢，會按照移工宿舍群聚感染的SOP進行後續匡列採檢。

此外，龍山國小增加1人確診，總計達到28人確診；神準科技增加5人確診，總計到達157人確診。專案採檢部分，振聲高中有2人陽性。

鄭文燦也說，民眾從健保系統得知採檢陽性後，在等待中央和地方衛生局介入、進行後續工作上會有時間差，要請民眾採取居家照顧為優先的方式，目前正在檢討、研究如何縮短流程。

鄭文燦說，建議中央在這部分縮短SOP流程，讓地方政府有作業時間，讓第一線人員可以在最短時間內得到確診者資料。

鄭文燦表示，疫調追蹤部分要改變作法，因為數量龐大，已經沒辦法公布足跡，或做長時間疫調，但為了確保疫情不擴散，近距離接觸者，以及發病前2天親密接觸者，仍有居隔必要。

桃園市政府衛生局向中央社記者表示，未來疫調將朝不公布足跡的方向進行；桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，未來還是會疫調，追溯日配合中央從4天改為2天，足跡還是會公布，但案號部分將不再列入。

鄭文燦表示，採檢站昨天採了很多人，一部分是因為民眾買不到快篩試劑，但職場要求要有採檢證明，依照中央說明，快篩試劑要到月底才會有比較充分的供應。

鄭文燦表示，增設中壢龍岡、蘆竹山腳里集會所、八德大宏市民活動中心，楊梅等4個採檢站，明天起至5月1日上午9時至中午12時提供採檢服務。

鄭文燦表示，6歲到11歲的疫苗接種，會配合中央的時程表來進行；12歲到17歲的疫苗接種部分，會等到中央安排妥當後進行；長者第4劑部分，也會在中央接種計畫啟動後進行。（編輯：方沛清）1110421