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天琴座流星雨晚間達極大期 北市天文館線上直播

2022/4/22 16:01（4/22 16:21 更新）
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每年4月中旬到月底出現的天琴座流星雨將在22日晚間達極大期，台北市立天文科學教育館預估今年平均每小時約有18顆流星。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）
每年4月中旬到月底出現的天琴座流星雨將在22日晚間達極大期，台北市立天文科學教育館預估今年平均每小時約有18顆流星。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）
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（中央社台北22日電）台北市立天文科學教育館表示，每年4月中旬到月底出現的天琴座流星雨將在今天晚間達極大期，今年預估平均每小時約有18顆流星，天文館將透過網路直播（頻道連結點這裡）。

台北市政府警察局交通警察大隊說，預期陽明山會湧入觀星人、車潮，士林區仰德大道、至誠路等將實施交通疏導和彈性管制。

天文館表示，預估今年天琴座流星雨平均每小時約有18顆流星，流星平均亮度高，相近北斗七星亮度，且常出現亮度比金星還亮的火流星，甚至留下顯著煙痕，相當受矚目。

天文館說，天琴座流星雨輻射點在織女星附近，約晚間10時左右從東北方升起，之後才能看到流星雨，此時月相接近下弦，月亮在午夜時升起，可把握這段時間觀賞。當月亮升起後可朝背向月亮方向觀賞，仍有機會看到不少精彩流星。

天文館表示，有興趣民眾可在視野開闊與無光害郊區觀賞，天文館也將網路直播。（編輯：李明宗）1110422

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