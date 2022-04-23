台中新增171例確診 市府籲居隔者為愛防疫

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市今天新增本土確診個案171例，中市府昨天啟動居家照護，截至今天中午已有155人符合資格。台中市長盧秀燕說，居家隔離者若尚未收到通知，可「自主居隔」、「為愛防疫」。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，台中市今天新增171例本土確診個案，依年齡區分，未滿12歲22例、12至64歲147例、65歲以上2例；依照感染途徑可分密切接觸者96人、疫調中75人。

盧秀燕表示，行政院長蘇貞昌今天中午特別說明，針對目前快速發展的疫情趨勢，會逐步調整防疫步驟，未來有可能會「縮短隔離時間」、「縮小隔離項目」，目的是為了讓民眾回歸正常生活。

盧秀燕指出，每個確診者周遭都會匡列一些居家隔離者，但因為增加速度越來越快，許多居隔者還沒收到防疫單位通知，有些居隔者就進行「自主居隔」，她認為很有防疫觀念，是「為愛防疫」，她並要求衛生單位務必加速疫調、匡列、居隔通知，讓防疫戰盡速度過。

至於群聚個案部分，衛生局長曾梓展說明，大里某幼兒園群聚案增加12例、后里某幼兒園新增5例，遶境活動接觸者增加3例、台中監獄新增1例矯正人員，與外縣市演唱會新增1例。

曾梓展隨後公布確診者足跡，包括4月18日北屯區肉次方燒肉放題-台中文心崇德店、西屯區大埔鐵板燒-河南店；4月20日西屯區日暮裏-台中市政店、北區家樂福超市台中進化店、清水第二市場；4月21日北區蛋餅叔叔；4月19日至22日北區東興市場。中市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。

台中市啟動居家照護昨天上線首日，民政局長吳世瑋表示，截至今天中午，有230人經過評估，其中155人符合居家照護、28人正評估中，另47人不符合條件送加強版集中檢疫所。

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吳世瑋指出，申請居家照護者，會讓申請人簽署同意書，決定是否要將確診資料提供給居住的社區管委會。另有居家照護者，希望不要每天接到關懷電話，但依照規定必須每天關懷，因為擔心確診者隨時有狀況發生。

此外，有居家照護者認為清運垃圾次數太少，吳世瑋說明，依照規定，居家照護期間不清運垃圾，待期滿時會發給專用垃圾袋，再透過清潔隊協助清運。（編輯：卞金峰）1110423