吳德榮：未來一週高溫逾30度 估有熱帶擾動發展

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象專家吳德榮表示，未來一週溫度偏高，各地暖如夏，北台灣高溫逾攝氏30度；各國模式預估下半週可能有1至2個熱帶擾動發展，但仍有不確定性，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴午後多雲「暖如夏」，低層水氣略減少，大氣仍不穩定，局部地區午後有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天、26日及29日，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨；各地「暖如夏」，北台灣高溫多在32、33度，南部甚至在34至36度之間。

吳德榮說，另外在27、28日及30日低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，高溫微降1、2度，仍偏熱。

吳德榮提到，最新各國模式，持續模擬28日起，在南海或菲律賓東方有「熱帶擾動」發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢；在菲律賓東方海域則另有1個「熱帶擾動」發展。

吳德榮表示，由於理論限制，不同模式5至10天後的模擬，熱帶擾動的位置、強度及動向，皆存有顯著差異；總之，下半週起將有1至2個熱帶擾動相繼發展，是可參考的，但若欲進一步分析其路徑及可能對台灣的影響，模式反映不確定性太大，還需觀察幾天。（編輯：張銘坤）1110424