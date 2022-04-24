出席海洋大會有感 張子敬盼聯合各國建立再生系統

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（中央社記者張雄風台北24日電）環保署長張子敬表示，出席海洋大會獲得帛琉很多幫助，由帛琉回收的保特瓶、台灣製成的襯衫也有許多國家詢問；期盼未來能聯合周邊國家建立回收系統，大國建立再生產業量能。

「我們的海洋大會」（OOC）13、14日在友邦帛琉舉行，台灣由行政院環境保護署署長張子敬擔任總統特使出席，並進行專題演講。

此外，張子敬與所有團員皆受邀出席OOC大會主辦的閉幕酒會，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）致詞時再次感謝台灣協助帛琉順利舉辦OOC所做的貢獻。

張子敬告訴中央社記者，這次大會雖然是帛琉和美國合辦，但因為是在邦交國舉辦，對台灣幫助很多，會場內也留有攤位；除了演講時他有提到台灣廠商利用帛琉海廢料製成的OOC官方襯衫，惠恕仁致詞時也再提一次，讓很多國家都很感興趣。

張子敬指出，在帛琉看到許多過去台灣協助的建設、系統，現在都還維持的很好，這點也讓他很感動。

張子敬說，氣候變遷很重要的項目是糧食安全、要提高糧食自給率，台灣駐帛琉的技術團有農業、甚至營養師協助。張子敬也提到，現場也有與其他國家大使互動，埃及駐菲律賓大使也特地跟他說：「我知道台灣教他們釣魚、不是給他們魚吃。」

張子敬強調，各國在OOC希望看到的是解決問題的方法，而不是宣揚理念。如海廢，很多小國撈起來後也不知道怎麼辦，這次是由台灣展示如何處理帛琉的海廢，或許不是最好的方法，未來如果有機會，希望周邊國家能夠聯合建立回收系統，由大國建立再生產業的量能。

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他說，海廢不是單一國家的問題，帛琉可能自己沒有生產，撈到都是其他國家的，所以要每個國家將自己的海廢在入海前就阻斷，最重要的是源頭減量，如陸域的資源回收、河川垃圾的攔除，還有海岸清理、漁具改善等。

張子敬表示，大會也關心海洋塑膠微粒，會中也要大家試想從食物鏈計算，海水、魚類等，「一年要吃多少的塑膠微粒」；台灣有禁止含塑膠微粒的化妝品，很明確提出期程，也獲得其他國家認同。（編輯：唐聲揚）1110424