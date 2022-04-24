莫德納疫苗剩48萬劑 陳時中：137萬劑月底前到貨

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（中央社記者許秩維台北24日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天將配發20萬劑疫苗，共有48萬劑莫德納疫苗，可供約90萬人施打，4月底前還有137萬劑莫德納疫苗會抵台。

中央流行疫情指揮中心今天在疫情記者會中公布，國內新增5172例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，包括5092例本土個案、80例境外移入。

至於昨天接種COVID-19疫苗人數為9萬3431人，第1劑疫苗涵蓋率84.5%、第2劑為79.77%、基礎加強劑為0.85%、追加劑為57.75%。

陳時中表示，明天會再配發20萬劑疫苗，共有48萬劑莫德納疫苗，可供約90萬人施打，4月底前還有另一批137萬劑莫德納疫苗會進來；而高端疫苗有250萬劑，目前用掉237萬劑。

至於採購輝瑞BNT疫苗進度，陳時中指出，跟上海復星、輝瑞的三方合約，預計近日將簽訂。（編輯：張雅淨）1110424