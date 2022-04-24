飯店化身藝廊 環保創作展實踐愛地球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）近年飯店化身藝術場所已成趨勢，有飯店業者響應世界地球日，邀請6組創作者以雕塑、壁面創作、影像聲音等媒材，在全台集團飯店內布展，要讓旅客把環保知識轉譯為行動日常。

老爺酒店集團發出新聞稿表示，響應世界地球日52週年，攜手隆中向上教育基金會以6大環境議題為主軸，與台灣52名圖文創作者聯手，以具視覺感染力的插畫作為媒介，發起為期一年的「Every Day Is Earth Day！52種與地球好好相處的方法」插畫展，希望透過藝術和環保議題宣導，邀請旅人共同實踐愛地球行動。

老爺酒店集團表示，插畫展除不受時空限制，將持續在線上展出365天，集團旗下的礁溪老爺、新竹老爺、南港老爺行旅、知本老爺、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅等6家飯店也將輪番展出實體插畫作品，讓旅客從輕鬆好懂的插畫藝術中，找到對地球付出善意的共鳴，將艱澀的環保知識轉譯為行動日常。

老爺酒店集團指出，隆中向上教育基金會也特別企劃從「塑膠汙染、節能減碳、水資源問題、生物多樣性、綠色消費、糧食問題」等6大環保議題角度出發，除了52個插畫展品外，更邀請三金典禮視覺設計師方序中、曾入選波隆那插畫展的周宜賢、藝術家謝怡如等6組創作者，以雕塑、壁面創作、影像聲音等不同的媒材，各自打造一個裝置藝術放於展場，為展覽脈絡主題定調。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

首場展覽已於4月22日起在礁溪老爺酒店展出，以「No Plastic Waste！無處不在的塑膠」為主題，探討日益嚴重的塑膠汙染問題；其餘環保主題創作展，6月起將於新竹、南港、知本、台中、台南等地的老爺酒店或行旅接力展出。

藝術結合旅遊、餐飲越來越受民眾歡迎，雍和藝術基金會今年策劃以「食」為出發點的「跨界生活展覽計畫」，邀請7名當代藝術家與1名主廚攜手合作，從色彩光影、文化思維及人性探討等視角，將藝術家的作品化為一道道美食。（編輯：張雅淨）1110424