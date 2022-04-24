桃園市新增確診破千 和碩龜山廠再增489人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市長鄭文燦表示，桃園今天新增1071例本土確診，其中489人是和碩聯合科技公司龜山廠職場感染，這工廠累計589例，目前擴大採檢停工5天，但仍待2次採檢陰性及清消確認後才能復工。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）透過記者會說明，這1071個本土確診個案從年齡層分析，131人18歲以下、32人是65歲以上，居家隔離人數已達1萬2215人，依據中央新的防疫規範，針對居隔對象縮小成疫調前2天、高風險範圍才居隔，未來會依此重點疫調、精準匡列，減少居隔人數。

鄭文燦說，今天確診個案中有489人是和碩聯合的職場感染，總共已累積陽性個案589人，和碩龜山廠共2645人，其中本國籍1104人，外國籍1541人，市府已再擴大採檢776人，截至記者會時，已有650人陰性，126人仍在檢驗中，全廠預定停工5天，目前已停工。

鄭文燦指出，確診移工多是在宿舍2樓到5樓，採取分艙分流就地隔離，並加強宿舍清消作業，至於本國籍員工則是採取居家隔離政策。

鄭文燦表示，這次是透過主動快篩發現陽性反應，進而擴大為全廠採檢，確診者是無症感染者但具傳播力，所以當事人自己不知道，廠方也不知道這樣的情況，是經快篩後才發現，所以是屬於無症感染者的群聚感染。

鄭文燦說，和碩龜山廠停工5天，市府還要再採檢2次快篩確定為陰性，並經全場清消後才會復工。至於確診者一樣有10天的居隔期，市府希望讓和碩龜山廠能順利完成這次的感控防疫對策，未來企業要安全營運，必須要建立起定期快篩機制，及早發現確診者避免形成黑數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦指出，後續將請勞動局及經濟發展局通知各工業區進行職場快篩，特別是有移工的職場更要加強定期快篩，業者可採用快篩試劑，不需要讓移工再到社區採檢站造成太大負擔，社區採檢站主要是以匡列採檢為主。

鄭文燦說，至於「以篩代隔」政策，中央已宣布可由醫務及防疫人員開始實施，桃園市政府決定，第一階段範圍涵蓋醫務人員，以及警察、消防、衛生跟環保第一線防疫人員，另外還有負責居隔的民政人員、防疫車隊交通與防疫旅館員工等，相關人員打滿3劑疫苗後，可以「以篩代隔」不用隔離。未來將視中央試辦後，若沒有太大風險再考慮擴大。（編輯：李亨山）1110424