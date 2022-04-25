各地高溫悶熱 山區午後短暫雷陣雨

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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨各地低溫約攝氏23到25度，西半部高溫可以來到33、34度左右，南台灣有局部35度高溫發生的機率，東半部約29至31度，各地感受悶熱，戶外活動請多補充水分，做好防曬措施，而入夜後各地低溫約22到24度。

西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

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根據保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東南風至南風，全台各地擴散條件普遍較佳，空氣品質主要為良好至普通等級；北部空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖地區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110425