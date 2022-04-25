更多編輯台推薦新聞：
報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

廖老大打龜號拚贏中國杰爺再衝速 8.59秒打破亞洲紀錄
地方

廖老大打龜號拚贏中國杰爺再衝速 8.59秒打破亞洲紀錄

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增5092例北北桃皆破千例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增5092例北北桃皆破千例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》政院同意縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門
首頁 / 生活

各地高溫悶熱 山區午後短暫雷陣雨

2022/4/25 08:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨各地低溫約攝氏23到25度，西半部高溫可以來到33、34度左右，南台灣有局部35度高溫發生的機率，東半部約29至31度，各地感受悶熱，戶外活動請多補充水分，做好防曬措施，而入夜後各地低溫約22到24度。

西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東南風至南風，全台各地擴散條件普遍較佳，空氣品質主要為良好至普通等級；北部空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖地區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110425

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載