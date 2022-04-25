網售偽造小黃卡 蝦皮購物：已下架商品持續取締

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）網購平台蝦皮購物有賣家涉嫌違法販售俗稱「小黃卡」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種卡及疫苗接種貼紙，蝦皮購物今天表示，已將商品下架，並第一時間將相關資料提供予警方。

蝦皮購物發聲明指出，銷售小黃卡及疫苗接種貼紙可能違反偽造文書及傳染病防治法，將持續取締相關違規商品，積極協助政府防疫工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

網路社群平台24日有人張貼於拍賣網站販售COVID-19疫苗接種紀錄卡及可貼在健保卡上的疫苗接種證明貼紙，宣稱「姓名、身分證可自行填寫，附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所、快速通關，不怕弄丟」。

新北市警察局刑事警察大隊於10小時內偵破這起網售小黃卡案，逮捕鄭姓男子送辦。警方表示，目前無業的鄭男趁國內疫情升溫之際，必須接種3劑疫苗才能出入各特殊場所，想發一筆防疫財，警方及時破獲，鄭男也尚無成交紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1110425