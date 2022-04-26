明通製藥進口中國靈芝農藥超標 1500公斤邊境攔截

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（中央社記者江慧珺台北26日電）衛福部食藥署今天公布，老字號製藥廠明通製藥自中國進口1批靈芝，遭檢出農藥超標，1500公斤全數退運或銷毀；另日本進口草莓又有2批遭檢出農藥超標，迄今日方尚未回覆說明。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有16項不合格產品，包含日本鮮草莓與紫蘇葉、中國人參與乾菇、義大利黑松露、印尼炸香蕉與玉米澱粉、萬那杜冷凍魚等，不合格產品全數退運或銷毀。

其中明通化學製藥股份有限公司自中國亳州市中藥飲片廠進口靈芝1500公斤，遭檢出農藥賽洛寧0.08ppm，不符合國內農藥殘留容許量標準。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，賽洛寧為殺蟲劑，靈芝並非正面表列准用品項，被歸類在其他類，依規定其他類的限量標準為儀器偵測定量極限0.05ppm，故已超標，這是明通製藥近半年來首度遭檢出進口產品不合格。

此外，本週還有2批中國進口的乾菇類農藥超標，分別為億鴻貿易有限公司進口中國乾鹿茸菇5250公斤，以及老媽子有限公司進口中國乾猴頭菇6822公斤。陳慶裕說，近半年內已有12批中國進口乾菇類不合格，後續將全面逐批查驗。

另自義大利進口的新鮮夏季黑松露，以及自萬那杜進口的冷凍紅皮刀、黑皮刀與黑旗魚，分別遭檢出重金屬甲基汞或鎘超標。

而備受關注的日本草莓，近期仍持續遭檢出不合格，本週又有2批自日本佐賀進口的草莓檢出農藥超標。先前食藥署函請日方於5月6日前說明，但截至目前尚未收到回覆。（編輯：張雅淨）1110426