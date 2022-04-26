高雄大學演講 賴清德勉青年「人生要你自己來寫」

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）副總統賴清德今天下午前往高雄大學演講，勉勵年輕人培養「環保、智慧新科技、國際觀、跨域學習、競爭優勢」5大素養，「再多故事都不能界定你，人生要你自己來寫」。

賴副總統今天下午2時10分出席國立高雄大學「卓越講座」，以「和你一起談未來：聽你的意見，分享我的經驗」為題演講，他首先拋出「對於自己未來的想像是什麼」提問，勉勵社會越來越多元，人人都可以成為各行各業的Superstar。高雄大學校長陳月端帶領師生出席聆聽，感謝賴副總統專程為師生分享人生經驗。

針對越來越多青年想當「躺平族」，賴副總統表示，人的天性是可以躺就不想坐，躺平沒有不好，但「台灣年輕人真的很棒」，跟國際相比毫不遜色，例如有年輕人創立「好盒器」做環保，站出來推動太陽花學運，或是富有同理心，推動性平教育等，希望大家對自己要有信心，也建議創造自身優勢。

賴副總統指出，現今世界局勢瞬息萬變，全球正面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治、工業4.0及氣候變遷等挑戰，年輕人除了應培養「Earth（環保愛地球）」、「AI（智慧新科技）」、「Global（國際觀）」、「Learning（跨域學習）」，以及「Edge（競爭優勢）」被稱為「老鷹」（EAGLE）的5大素養，也希望同學們如同老鷹飛得更高、看得更遠。

高雄大學政法系學生在會後現場提問「以政治工作者角度來看，國民黨哪個政治人物值得年輕人學習」，賴副總統回應，「其實不少，每個政黨都有值得學習的人，國民黨也有很多」，民主政治就是政黨政治，都有值得學習地方。

法律系許同學則請教「新一代年輕人若想踏入政壇要怎麼做、如何面對挫折」等，賴副總統以自身經歷回答，早年長輩都不希望小孩參政，但現在只要有理想抱負也有歷練，選擇理念相符政黨加入好好磨練，以後就有機會。

賴副總統認為，自己是比較積極樂觀的人，「人生有很多不如意跟失敗，但給你們再多動人故事，都不能界定你的人生，人生要你自己來寫，失敗和不如意都是達到理想目標的養分，正面看待它。」

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賴副總統表示，台灣已經進步到讓大學生們有很多選擇，而非必須照著父母期望，「你們有選擇，人生不是走直線，有時需要歪一點，甚至是停頓一下，了解自己專長或是開拓視野」，跟著群眾走不一定是壞事，但如果有選擇會更好。

對於有學生詢問防疫政策，賴副總統也說明，疫情肆虐全世界已近3年之久，有時不是主觀能選擇清零或共存，但Omicron病毒傳染力強到攻破防疫防線，台灣新的防疫策略簡單講，就是希望「防疫跟經濟發展並重」，例如精準疫調變成重點疫調，目的就是希望讓疫情軟著陸，慢慢變成新常態。他也呼籲大家趕快去打第3劑疫苗。（編輯：陳仁華）1110426