南部水庫水情穩定 估可正常供應至7月底

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）經濟部水利署南區水資源局今天統計，嘉義、台南、高雄各主要水庫蓄水量皆高於近5年及歷年同期平均值，經評估可正常穩定供應各標的用水至7月底，將持續謹慎掌握水情。

南區水資源局今天發布新聞稿指出，今天凌晨0時嘉義蘭潭-仁義潭水庫蓄水量合計1311萬立方公尺，蓄水率38.5%；台南地區曾文-烏山頭水庫蓄水量合計2億1425萬立方公尺，蓄水率36.4%；南化水庫5218萬立方公尺，蓄水率58.4%；高雄阿公店水庫蓄水量496萬立方公尺，蓄水率32.5%，各主要水庫蓄水量皆高於近5年及歷年同期平均值。

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南區水資源局副局長王瑋表示，統計自去年11月至今，南部地區各水庫集水區累積降雨量均高於歷年同期平均值，雖然降雨情形正常偏多，但南水局對水情掌控仍以最謹慎態度看待，全年無休日日監看，積極採取跨區域水源調度、控管各水源點出水量、加強灌溉節水及機動施作人工增雨等作為。

王瑋指出，由於即將進入汛期，南水局除全力穩定各標的用水外，也已與各單位做好相關防汛橫向聯繫及高濁度應變整備前置作業，但仍提醒民眾節約用水，將節水好習慣落實到每日生活中。（編輯：謝雅竹）1110427