北市5/2找國小當示範 估2週疫苗接種完畢

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北27日電）市議員質詢北市府6到11歲國小學童打疫苗政策，北市副市長蔡炳坤今天表示，5月2日規劃一所國小當示範接種疫苗地點，估2週內接種完畢且學生可請3天疫苗接種假。

台北市長柯文哲下午與副市長等官員赴台北市議會報告「111年度台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過」。

國民黨籍台北市議員吳世正質詢，因應疫情升溫，且北市為都會區，人口流動密集，而北市6到11歲國小學童目前未接種疫苗，建議市府下週起先暫停國小學生到校上課。民進黨籍北市議員吳沛憶質詢國小學生何時接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗？

副市長蔡炳坤答詢，因國小學生為第一次接種疫苗，5月2日將找一所國小先當成接種疫苗示範地點，明天可確定細節，且已提供接種疫苗意願調查書給家長，並未設定疫苗總量能，最重要是要讓醫院與學校媒合，若家長有意願讓學生接種疫苗，預估2週內可打完疫苗。

柯文哲針對吳世正質詢議題答覆，國小學生下週接種疫苗，已規劃施打疫苗後可請疫苗假。蔡炳坤接著說明，國小學生打疫苗後，可休息3天，就算超過3天也沒關係，規劃請假日期為3至5天，且學童請假期間可讓學校執行線上教學。

北市教育局副局長陳素慧接受媒體電話訪問時說，國小學童打完疫苗後請疫苗假，不視為缺課紀錄，若學生上午打完疫苗後，下午出現身體不舒服等狀況，就可請假。

教育部4月25日表示，國民小學原則上最快5月2日可安排校園接種疫苗，會請各縣市預留時間，讓家長諮詢和評估後，再決定是否讓學童施打。（編輯：李亨山）1110427