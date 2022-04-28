確診激增防疫險續約喊卡 消基會籲金管會處理

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消費者文教基金會28日舉行「防疫保單續約爭議，保險公司應說清楚講明白，善盡誠信與公平待客原則」記者會，呼籲主管機關金管會對於保險公司疑似濫用不續保權利，應密切監督、糾正，並要求業者趕快對新評估風險的保單權利義務說清楚。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年4月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）消基會今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數急速攀升，接獲消費者投訴保險公司寄發防疫保單續保通知，卻又拒絕續約，主張照原有合約續保，呼籲金管會處理。

消費者文教基金會召開「防疫保單續約爭議，保險公司應說清楚講明白，善盡誠信與公平待客原則」記者會。

消基會秘書長徐則鈺說，疫情在進入Omicron變異株階段下，確診病例數、隔離人數急速攀升，接獲消費者投訴告知，收到保險公司的續保通知，卻又拒絕續約，稱業者自身有保留承保與否的權利，消基會認為此舉牴觸消費者保護法，此法第12條規定，定型化契約中的條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。

他說，接獲保險公司通知又被拒絕的類型有3種，首先是消費者依照通知指示完成現金繳款，其次是用信用卡自動扣款，第3類是在續約繳款期限日未到期時，看到媒體披露才知道業者拒絕續約。

消基會董事長黃怡騰說，雖然保險法有規定保險人得終止契約或提議另訂保險費的相關規定，但是同法第60條第2項也規定，「保險人知危險增加後，仍繼續收受保險費，或於危險發生後給付賠償金額，或其他維持契約之表示者」，喪失前述權利。

黃怡騰說，據此，消基會認為對於已繳費的消費者，不論是用信用卡、現金繳納，或是還沒扣款、繳納，但已被通知續約且期限還沒到的人，當這3類消費者有接獲續約通知，業者應照原有合約續保，且不能有差別待遇，才符合誠信、公平待客原則。

他說，消基會也呼籲消費者不要把這類保險當成中彩券，這是可能遭遇危險的補償措施，不要故意去染疫一下，如此是不健全的，消基會不鼓勵。

他並說，保險公司認為疫情變動的危險因素產生變化，必須配合政府防疫政策調整風險評估，應盡快計算、調整，並清楚告知消費者怎麼計算保費、哪些人可保或不能保等資訊。

黃怡騰表示，消基會希望主管機關金管會對於保險公司 有點濫用不續保的權利，應密切監督、糾正，並要求業者趕快對新評估風險的保單權利義務說清楚。（編輯：管中維）1110428