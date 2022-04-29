更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鱸魚現金救助翻4倍反映成本 首獨立成申請品項

2022/4/29 14:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會今天發布調升192項農林漁畜產品的農業天然災害現金救助額度，其中鱸魚每公頃救助11.5萬元變成42萬元受關注。漁業署說，過去歸在其他類沒真的試算過，本次真實反映實況。

農委會漁業署副署長林國平接受中央社記者電話訪問時，針對鱸魚調升幅度甚大，甚至快翻4倍，他說，鱸魚原本歸類於其他養殖種類，原救助額度為每公頃新台幣11.5萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他並說，但是因為鱸魚為肉食性魚類，飼養時除提供人工飼料外，也須提供魚粉飼料，受近年飼料成本逐年增加影響，生產成本已超越其他養殖種類，所以將鱸魚類獨立分項，並訂定救助額度，新訂的救助額度為每公頃42萬元，這次是首次試算反映實況。

氣候變遷、國際情勢等因素使農業生產成本拉高，農委會副主委陳駿季今天宣布，在現金救助額度為平均生產成本1到2成原則下，調升192項救助金額，年度預算約多1.2億到1.5億元，今天起預告7天，最快7天後上路。（編輯：陳政偉）1110429

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族