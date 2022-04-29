鱸魚現金救助翻4倍反映成本 首獨立成申請品項

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會今天發布調升192項農林漁畜產品的農業天然災害現金救助額度，其中鱸魚每公頃救助11.5萬元變成42萬元受關注。漁業署說，過去歸在其他類沒真的試算過，本次真實反映實況。

農委會漁業署副署長林國平接受中央社記者電話訪問時，針對鱸魚調升幅度甚大，甚至快翻4倍，他說，鱸魚原本歸類於其他養殖種類，原救助額度為每公頃新台幣11.5萬元。

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他並說，但是因為鱸魚為肉食性魚類，飼養時除提供人工飼料外，也須提供魚粉飼料，受近年飼料成本逐年增加影響，生產成本已超越其他養殖種類，所以將鱸魚類獨立分項，並訂定救助額度，新訂的救助額度為每公頃42萬元，這次是首次試算反映實況。

氣候變遷、國際情勢等因素使農業生產成本拉高，農委會副主委陳駿季今天宣布，在現金救助額度為平均生產成本1到2成原則下，調升192項救助金額，年度預算約多1.2億到1.5億元，今天起預告7天，最快7天後上路。（編輯：陳政偉）1110429