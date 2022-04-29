輕症居家照護領勞保給付 勞動部研議財源

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勞動部推動成立財團法人職業災害預防及重建中心，29日下午在新莊區舉辦揭牌典禮，勞動部長許銘春（左3）等人出席見證。中央社記者吳家昇攝 111年4月29日

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）各縣市陸續啟動染疫輕症居家照護，輕症者是否可請領勞保傷病給付引發外界議論，勞動部長許銘春今天說，會朝放寬方向研議，但因所需經費較多，還須討論是否有其他財源。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，全台各縣市陸續啟動居家照護，金管會日前宣布，輕症在家確診者，防疫保單也要比照一般住院理賠，但勞工保險傷病給付部分是否適用，目前仍未定案。

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許銘春今天出席財團法人職業災害預防及重建中心記者會時接受媒體聯訪指出，針對輕症者是否可請領勞保傷病給付議題，目前已經與醫療單位討論過，朝放寬方向研議沒有大問題。

不過，許銘春說，由於Omicron變異株的傳播力較快，新增個案較多，所需經費較大，因此財源部分還必須思考是否有除了勞保基金外的財源可以來處理，目前還在討論中，很快就會定案。（編輯：陳清芳）1110429