弘光科大攜手法知名彩妝學院 打造自然藝術饗宴

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MAKE UP FOR EVER彩妝學院成立20週年全球慶活動，以台中國家歌劇院作為亞洲第一站首發，29日與弘光科技大學在台中國家歌劇院共同舉辦20週年藝術饗宴開幕儀式。中央社記者郝雪卿攝 111年4月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）法國MAKE UP FOR EVER彩妝學院20週年全球慶活動，亞洲首站今天與弘光科技大學在台中國家歌劇院舉行開幕式，結合藝術及彩妝，展出32幅因COVID-19疫情而發生深刻變化的作品。

MAKE UP FOR EVER彩妝學院成立20週年全球慶活動，以台中國家歌劇院作為亞洲第一站首發，今天與弘光科技大學在台中國家歌劇院共同舉辦「MAKE UP IS ART．NATURE RECONNECTION」彩妝學院20週年藝術饗宴開幕儀式。

弘光科大校長黃月桂會中表示，全球民眾正慢慢走向與病毒共存的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，MAKE UP FOR EVER彩妝學院在巴黎成立20週年的全球紀念活動，選擇在亞洲、台灣台中國家歌劇院作為第一站首發。

黃月桂指出，弘光科大很榮幸能夠與國際級的彩妝教育學院合作，共同創造結合藝術、教育、彩妝新視野的藝術饗宴，誠摯邀請國人在做好防疫措施前提下，參觀領略彩妝藝術之美及反思美與自然的創意。

MAKE UP FOR EVER台灣區品牌總經理陳佩琳表示，1984年創立的彩妝品牌MAKE UP FOR EVER，2002年第1所MAKE UP FOR EVER彩妝學院在巴黎成立，2022年在巴黎學院邁入第20年的今天，彩妝學院課程取得法國官方認可的「專業彩妝師」碩士文憑，在巴黎及上海等2學院每年培訓超過1000名的全方位彩妝師。

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陳佩琳說，一場世紀大流行的疾病改變全世界，巴黎及上海MAKE UP FOR EVER彩妝學院的學生受到回歸本質的啟發，將化妝轉化成藝術的形式，創作32幅重新反思人類與自然共生重要性的藝術作品。

弘光科大表示，這場藝術饗宴於4月29日至5日8日在台中國家歌劇院「忘我廳」展出，展出期間，弘光科大妝品系與品牌合作彩妝師將帶領學生，進行4場人體彩繪實境演出，向彩妝藝術致敬。（編輯：戴光育）1110429