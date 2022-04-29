台鐵5/1停駛 王國材：全島加開少量區間車

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台鐵工會發起五一勞動節不加班，交通部長王國材（前左）29日下午親自南下視察台鐵新左營站疏運措施，聽取簡報了解相關因應措施。中央社記者洪學廣攝 111年4月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）因應台鐵5月1日列車停駛，交通部長王國材今南下視察，他表示，除了高鐵、客運會加班，全島也都有少量區間車接駁，但至於有幾班和多少司機出勤，仍待明天中午公布。

因應台鐵5月1日停駛造成的衝擊，交通部長王國材今天下午2時南下視察台鐵新左營站疏運措施，他在接受媒體聯訪說明，目前希望全島都有區間車服務接駁，但班次非常非常少，至於詳細出勤司機有幾人，仍待明天中午公布。

王國材表示，自己明天早上會參加南橫通車活動後，接著往台東走，一路往北看沿線台鐵車站，有類火車部分就會搭乘類火車，以了解整體應變狀況，以及旅客是否有被耽誤，交通部各次長屆時也會分布全台各地，希望能盡全力處理。

他指出，目前應該是希望全島都有區間車服務接駁，但班次非常非常少。整體調配不會用二線支援一線，而是用司機搭配駕駛教練，採雙人乘務處理。

對於有多少司機會上班出勤，他也說，明天中午才會宣布到底有哪些司機會出勤，不保密的話會擔心司機被勸退，導致班次排不出來。

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王國材表示，現在除了高鐵還有國道、公路客運，該加班的也會要求業者加班，其中有些包括花蓮到台東、南迴，西部縣市若欠缺公路服務，也會用遊覽車類火車方式來跑每一個車站。

至於現在跟台鐵公會談判是否已無轉圜餘地，王國材回應，5月1日停駛應該已成定局，這段時間因為公會也要跟會員交代，且勞動節是屬於他們的日子，站在疏運角度還是要表達遺憾，但就節日來看，自己是表達尊重。（編輯：黃世雅）1110429

因應台鐵5月1日停駛造成的衝擊，交通部長王國材29日下午南下視察台鐵新左營站疏運措施，並持悠遊卡體驗遊覽車類火車方式接駁。中央社記者洪學廣攝 111年4月29日