勞動節連假首日疫情狀況？陳時中下午2時說明

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（中央社記者張茗喧台北30日電）今天是勞動節連假首日，民眾出遊恐增疫情傳播。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將召開記者會，說明國內COVID-19疫情情況及防疫措施。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，昨天國內新增1萬1974例本土病例，比前一天成長約3%，確診個案新增2例死亡、1例重症及29例中症個案。

近日才協助簽訂輝瑞BNT疫苗採購合約的疾管署署長周志浩，前天中午因秘書確診，周志浩緊急改在辦公室居家隔離，所幸PCR採檢均陰性；指揮中心發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞採檢也都是陰性。

疫情升溫，有民眾買不到快篩試劑直衝急診要採檢，也有快篩陽性民眾湧入急診，各大醫院急診幾乎被擠爆，有醫界呼籲以快篩陽性代替確診，緩解醫院負擔。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，篩檢不是藥物，不是做了就不會染疫，呼籲有症狀、接觸史且快篩陽性再做PCR採檢，避免再往急診去。

他另強調，現階段還不適合將快篩陽性個案視同確診，主要是快篩與PCR相符度僅約90%，等於有10%偽陽性民眾和他們的家人會被視為確診者隔離、限制自由，恐有法律問題，相關疫調、匡列也會衍生不必要成本，認為等疫情稍微緩解，隔離等措施逐漸鬆綁後再來考慮。

此外，食藥署昨天下午核准國內首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，經效能驗證確認PCR陽性一致率達95.83%，業者預計將進口3000萬劑，未來加上中文標示、說明書才能正式在台販售。

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截至昨天，台灣的COVID-19疫苗累計接種超過5230萬劑，第1劑涵蓋率84.76%、第2劑80.02%、第3劑59.19%，第2劑涵蓋率正式突破80%大關。

勞動節連假到來，外界擔心民眾出遊恐致確診數倍增，陳時中說，除非整體疫情發展過於強烈，才會考慮加強防疫措施，目前並沒有這樣的打算，也提醒民眾連假期間避免和不特定人士接觸過多、避免到人潮擁擠場所，應盡量鼓勵身旁朋友下載社交距離APP，避免邊走邊吃，回家應把手洗乾淨，落實自我防護。（編輯：陳政偉）1110430