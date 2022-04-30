活化石離島限定 金門放流鱟苗復育海洋資源

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金門縣水產試驗所30日表示，最近在金門本島和烈嶼鄉各主要稚鱟棲息的潮間帶，放流自行育成的1至2齡三棘鱟苗共20萬尾，復育周邊海域漁業資源。（金門縣水試所提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月30日

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）台灣地區僅剩金門與澎湖還能發現鱟的蹤跡。金門縣水產試驗所今天表示，為復育這種海洋最大型底棲性甲殼類動物，4月分以來陸續放流自行育成的1至2齡三棘鱟苗共20萬尾。

水試所長楊文璽表示，放流地點包括建功嶼海岸、雄獅堡海岸、金沙田墩海岸、西園海岸、烏沙頭海岸、南山海岸、北山海岸和烈嶼鄉上林海岸及貓公石海岸，三棘鱟苗數量共20萬尾。

楊文璽表示，金門縣致力鱟的保育與復育，民國88年12月公告劃設400公頃「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」；近年自農委會離島基金爭取金門漁業資源復育與傳統石條牡蠣輔導計畫，用於金門沿岸海域瀕危生物三棘鱟資源復育，陸續在稚鱟棲息潮間帶放流育成的1至2齡的三棘鱟苗，彌補自然生產力不足，充實金門沿海鱟族群資源。

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水試所說明，鱟曾廣泛分布台灣西部海岸，棲地受環境變遷，鱟在台灣本島已少見，僅剩金門與澎湖在野外還能發現蹤跡；特別是金門位處九龍江口，河海交界水域營養鹽豐富，成為許多海洋生物的優良孵育場所，擁有豐富海洋生物資源；尤其是西、北海域潮間帶棲地，因底質屬泥灘地，更是鱟在金門的優良生長繁殖場所。

水試所技士黎錦超說，鱟是海洋底棲性無脊椎動物，與早已滅絕的三葉蟲是近親，在4億多年前古生代泥盆紀出現，2億年前演化為現今型式，有「灘地上活化石」之稱。由於外型像鋼盔，且雌雄成對出現，有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱。（編輯：孫承武）1110430