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縣市疫情10/156

台南新增280例確診 將重啟打疫苗系統

2022/4/30 16:03（4/30 18:30 更新）
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台南市30日新增280例確診病例。（台南市政府提供）
台南市30日新增280例確診病例。（台南市政府提供）
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（中央社記者張榮祥台南30日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市今天新增280例確診病例，台南市政府衛生局長許以霖表示，台南將重啟打疫苗系統，莫德納疫苗也比較充足。

台南市副市長趙卿惠今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增280例確診病例。正在居家隔離的台南市長黃偉哲狀況良好，黃偉哲還透過臉書播出自己運動現況。

許以霖表示，台南市今天新增280例確診病例中，63人無症狀，217人有症狀；女性145人，男性135人，以中青壯年居多；台南將重啟打疫苗系統，莫德納疫苗也比較充足。

台南市立安南醫院院長林聖哲說，COVID-19已從凶猛野獸變成偶爾會咬人的野狗，未來還會有很多病毒，保護自己，才能保護家人。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增280例確診病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月20日至29日，涵蓋匡列為居家隔離者採檢後確診31例，職場接觸者21例，親友接觸19例，校園接觸1例，疫調中208例。（編輯：張芷瑄）1110430

（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
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