學生確診單日新增1841例 全國1437校停課

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（中央社記者許秩維台北1日電）教育部今天公布最新統計，確診學生新增1841例，各級學校累計1萬4730名學生染疫；全國有22縣市、1437校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共255所園校採「全校」暫停實體課程，另有1182所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月1日下午5時30分，共1萬4730名學生染疫，包括本土1萬3988例（比昨天統計增1838例）、境外移入742例（比昨天統計增3例）。

以教育階段區分，大專校院3873例（增365本土、3境外）、高中2074例（增237本土）、國中1393例（增188本土）、國小5259例（增730本土）、幼兒園2131例（增318本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110501