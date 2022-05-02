兒童莫德納疫苗開打 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）COVID-19疫情不斷升溫，自今天起陸續有縣市開打6至11歲兒童莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在下午2時疫情記者會說明最新疫情概況及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增新增1萬6936例COVID-19本土病例，再創新高，另增3人病逝，皆為男性，介於60多歲至90多歲，其中一名60多歲中症個案，轉重症死亡，僅接種過1劑疫苗。

全國上週陽性率平均9.63%，其中以新北市陽性率最高，達21.98%，超越全國平均，另外一個超過全國平均的縣市為台北市14.78%，指揮中心預估，依據目前國內每天新增的本土個案數成長率，這波疫情將於5月中下旬達到最高峰。

雙北確診病例全台最多，醫療負載爆量，呼籲「快篩陽性即確診」，但指揮中心仍重申目前不是時機，要在COVID-19不再是第5類法定傳染病、取消強制管制措施後，才會走向這條路，中央如何規劃紓解採檢壓力，將是今天記者會關注焦點之一。

指揮中心提醒，民眾能夠施打疫苗就盡量接種，除了現階段國內疫情逐漸邁入高峰，接種疫苗可降低重症及死亡風險；另外，隨著防疫限制逐步放寬，研擬從完整接種或打過第3劑疫苗的民眾開始鬆綁管制，呼籲民眾儘速施打疫苗。

6到11歲學童施打COVID-19疫苗，最快5月2日起可安排校園接種，現階段施打廠牌為莫德納疫苗半劑，專家表示，兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，心肌炎發生機率未見高於青少年。輝瑞BNT兒童疫苗最快5月中抵台，指揮中心盼家長平心靜氣替孩子做最好選擇。

指揮中心統計，今年1月1日至4月30日本土病例共8萬9990例，其中8萬9736人為輕症或無症狀，占比為99.72%；中症個案共226人，占比0.25%；重症累計28例，13人治療中、15人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為64人。（編輯：陳仁華）1110502