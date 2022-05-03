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110.61萬劑莫德納疫苗下午抵台 效期至8月18日

2022/5/3 14:33（5/3 20:51 更新）
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台灣自購今年第六批莫德納（Moderna）疫苗110.61萬劑，3日下午運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　111年5月3日
台灣自購今年第六批莫德納（Moderna）疫苗110.61萬劑，3日下午運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　111年5月3日
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（中央社記者陳婕翎、許秩維、吳睿騏台北3日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今年第6批採購莫德納（Moderna）疫苗110.61萬劑今天下午抵台，本批效期至2022年8月18日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗接種意願隨之增加，陳時中今天在疫情記者會中表示，今年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場。

陳時中說，這批新到貨的疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。台灣已於2021年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗。

目前共有681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑及本批110.61萬劑。（編輯：張芷瑄）1110503

台灣2022年第6批自購約110.61萬劑莫德納（Moderna）疫苗，3日下午由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場，本批效期至2022年8月18日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
台灣2022年第6批自購約110.61萬劑莫德納（Moderna）疫苗，3日下午由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場，本批效期至2022年8月18日。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗接種意願隨之增加，2022年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗接種意願隨之增加，2022年第6批採購莫德納疫苗110.61萬劑，下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月3日
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