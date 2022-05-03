研究：曾染疫者打2劑mRNA疫苗提高Omicron防護力 但3劑沒更好

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數據顯示，先前曾染疫的人打第3劑mRNA疫苗，可能無法提高對抗Omicron的防護力。（中央社檔案照片）

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（中央社康乃狄克州新海芬2日綜合外電報導）新數據顯示，先前曾感染COVID-19的人打第3劑輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）mRNA疫苗，可能無法提高對抗變異病毒株Omicron的防護力。

路透社報導，研究人員從去年11月到今年1月研究美國康乃狄克州近13萬名曾篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人，包括1萬676名感染Omicron的人。根據在同儕審查前公布於醫學研究論文預印本平台medRxiv的報告內容，約6%到8%的人曾感染先前版本的病毒。

耶魯大學（Yale University）研究人員林德（Margaret Lind）表示，2劑mRNA疫苗確實有助先前曾染疫的人對抗Omicron，但「我們並沒有發現這群人接種第3劑加強針有額外的好處」。

另一項發布於medRxiv、尚待同儕審查的加拿大研究也發現類似情況，超過2劑疫苗在保護先前染疫的人免受原始病毒株侵害方面「可能具有邊際遞增價值」。

林德表示，這項訊息說明了3件事，第一，不論先前是否曾染疫，大家都應該接種2劑mRNA疫苗；第二，先前未染疫的人應打加強針；第三，先前曾染疫的人應該考慮接種加強針，尤其若他們屬於危及生命的併發症高風險族群，但也要意識到這可能無法顯著提供額外防護力。

這還須進一步研究以證實結果。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110503