快篩試劑需求量大 鄭文燦盼提高鋪貨量能

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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天表示，快篩試劑需求量龐大，希望中央提高鋪貨量能、增加販售通路，特別是北北基桃部分；針對配合快篩實名制的藥局，桃園市政府補助新台幣5000元行政作業費。

桃園市今天新增3604例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，目前快篩實名制每個藥局每天只有78份，民眾不一定可以立刻買到，因此社區採檢站還是有必要開放民眾採檢。

鄭文燦表示，希望中央在國內徵用、國外進口到充足的快篩試劑以後，除了藥局以外的通路也可以鋪貨，因為目前確診個案以及隔離個案非常的多，處在疫情的上升階段，為了避免民眾恐慌，快篩試劑應該盡快的普及到每一個通路。

鄭文燦表示，現在藥局很辛苦，要一邊賣試劑，一邊協助視訊診療的處方籤送藥，送藥一趟中央補助新台幣200元，桃園市政府會加碼補助250元，合計為450元的津貼；針對配合販售快篩實名制的藥局，桃市府補助每個藥局5000元的行政作業費。

鄭文燦表示，如果快篩充足，希望中央考慮提高快篩試劑每天的量能，特別是北北基桃目前疫情快速升溫，民眾購買快篩試劑的需求非常龐大，希望北北基桃生活圈的快篩試劑鋪貨數量能夠更充足。

鄭文燦也說，明天有莫德納疫苗接種專案，在24個社區接種站，分早上和下午時段，18歲以上符合資格的民眾都可以接種，不限定設籍桃園，60歲以上（原住民50歲以上）的民眾，提供免費愛心計程車並且送桃園好米。

鄭文燦表示，特殊疫情部分，某長照機構有13名住民及1名工作人員快篩陽性，目前病毒核酸PCR檢驗確認中，機構進行分艙分流照顧、就地隔離。

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針對最近民眾常遇到的確診相關問題，桃園市政府衛生局長王文彥表示，確診者大概會在3天內接到醫護關懷電話，最近因為案件提升很多，昨天開始增加桃園市醫師公會來媒合基層醫療，應該能加快作業速度。

居家隔離通知書部分，王文彥表示，針對5月1日、中央確診者自主回報系統上線之前的人，預定會在本週內完成所有的簡訊發送，5月1日之後的人，在中央系統填報後大概1至2天會收到簡訊，如果沒收到，就要到桃市府衛生局網站填寫確診者主動通報的Google表單，由地方的系統來補足。（編輯：陳清芳）1110503