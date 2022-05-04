快篩一劑難求 家長籲提供足量給學校防感染擴散

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全國家長會長聯盟4日在台北舉行記者會，指出目前COVID-19快篩試劑一劑難求，希望教育部提供足夠數量的快篩試劑給學校，讓學生在校有症狀時，可以第一時間快篩，避免感染源擴散。中央社記者張皓安攝 111年5月4日

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（中央社記者許秩維、陳至中台北4日電）全國家長會長聯盟今天表示，現在快篩試劑一劑難求，希望提供足量快篩試劑給學校，讓學生在校有症狀時第一時間快篩，避免感染源擴散。

全國家長會長聯盟今天發布新聞稿指出，根據中央流行疫情指揮中心資料，5月1日通報數達5萬多，其中1萬7085人確診，單日通報陽性率為33.9%，如以4月26日通報陽性率8%來比較，短短6天陽性率就翻4倍。

由於指揮中心要求快篩陽性再做PCR採檢，全長聯也擔心，若學校僅靠學生身體不適而請假就醫，才發現是快篩陽性，校內學生面臨感染風險的時間也會增加。

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全長聯認為，為避免醫療量能不足造成學生感染機率增加，各級學校備妥一定數量的快篩試劑刻不容緩，這樣可讓學生在校有症狀時，第一時間快篩，即時發現陽性就可PCR採檢，避免感染源擴散，但目前快篩試劑一劑難求，希望教育部提供一定數量的快篩試劑給各級學校。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，接受媒體聯訪時表示，5月2日已配送第1批50萬劑快篩試劑至各縣市教育局處，今天盤整後，將再配送20萬劑快篩試劑，緊急支援確診、居隔數較高的縣市，希望一起面對這波具挑戰性的疫情。（編輯：張芷瑄）1110504