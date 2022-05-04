台、歐盟職安衛視訊會議 盼深化雙方合作
2022/5/4 12:13（5/4 13:39 更新）
勞動部職業安全衛生署3日晚間與歐盟職業安全衛生局共同舉辦第2屆台歐盟職業安全衛生合作會議，由職安署長鄒子廉（左上）與歐盟職業安全衛生局代理局長William Cockburn（右上）主持會議，並邀請駐歐盟兼駐比利時台北代表處大使蔡明彥（中上）為開幕致詞。（勞動部提供）中央社記者張雄風傳真 111年5月4日
（中央社記者張雄風台北4日電）勞動部今天表示，與歐盟職業安全衛生局昨晚共同舉辦視訊會議，盼汲取歐盟職業安全衛生經驗，作為台灣未來政策規劃與推動參考；也期待下半年能有機會面對面交流，深化雙方未來合作事項。
勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿表示，昨天晚間職安署與歐盟職業安全衛生局共同舉辦第2屆台歐盟職業安全衛生合作會議，聚焦「工作場所致癌物質風險管理」及「工業4.0安全管理」兩議題展開交流，分享實務經驗與作法，雙方互動熱絡。
職安署表示，本會議由台駐歐盟兼駐比利時代表處大使蔡明彥揭開序幕，並分別由歐盟職業安全衛生局代理局長William COCKBURN及勞動部職安署署長鄒子廉帶領同仁與會，並邀請勞動部勞動及職業安全衛生研究所同仁出席。
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會中雙方針對工作場所致癌物質及工業4.0安全管理議題充分交換意見，期能共同提升廠場健康危害預防，建構更完善的職業安全衛生政策。
職安署表示，歐盟的職業安全衛生政策領先世界各國，歐盟職業安全衛生局更扮演著關鍵角色；希望藉由這交流平台，汲取歐盟職業安全衛生領域寶貴經驗，作為台灣未來相關政策規劃與推動參考；並期盼疫情趨緩，下半年能有機會面對面交流，深化雙方未來合作事項，建立實質及穩固的夥伴關係。（編輯：張芷瑄）1110504
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