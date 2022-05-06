中央地方共商電子圍籬退場 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北6日電）COVID-19本土病例攀升，確診、居家隔離通報系統大塞車，電子圍籬幾乎失去作用。指揮中心今天將和地方政府討論電子圍籬退場及後續配套，指揮官陳時中下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增本土病例首度突破3萬例，新增3萬35例本土病例創疫情以來新高，確診個案中新增67人中症、6人重症及1名從中症惡化為重症，另有5例死亡個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，根據衛福部預測，11日新增確診數可能高達10萬例，當單日確診個案達13萬至15萬例時，社區黑數恐大量增加。

隨確診病例大幅攀升，全台輕症居家照護人數超過8萬人，居家隔離人數也不斷攀升，通報系統嚴重延遲讓電子圍籬幾乎失去意義，指揮中心今天將邀集各縣市衛生局開會，討論電子圍籬退場及後續配套措施。

此外，為避免民眾湧入醫院急診篩檢造成壅塞，影響重症醫療量能，指揮中心近期鼓勵基層診所加入採檢行列，已有386家診所登記有意願加入PCR採檢，其中142家已完成媒合，今天將公布診所採檢地圖。

疫苗配送方面，陳時中說，輝瑞BNT簽訂新合約後的首批疫苗將分2批抵台，第1批是185.7萬劑成人劑型疫苗，預計5月8日自歐洲起飛、5月9日抵台，供青少年施打追加劑。

陳時中指出，另一批將到貨的是輝瑞BNT兒童劑型約77.76萬劑，劑量為成人的1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。

指揮中心今天下午2時將召開記者會，由陳時中說明國內疫情狀況及防疫作為。（編輯：管中維）1110506