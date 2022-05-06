消基會籲無償供應快篩劑 開放大量進口銷售

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消基會6日舉行記者會表示，國內COVID-19疫情升溫，需大量使用快篩劑，但供應少、價格高，政府應將徵用到的快篩劑無償提供，並開放業者大量進口銷售。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年5月6日

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）消基會今天表示，疫情升溫，需大量使用快篩劑，但供應少、價格高，政府應將徵用到的快篩劑無償提供，並開放業者大量進口銷售，兩措施並行可回歸市場競爭機制，有利供應增加。

消基會召開「快篩劑一劑難求 政府應改採快篩劑無償或補助供應、佐以開放快篩劑進口方式，控制疫情」記者會，做上述表示。

消基會董事長黃怡騰指出，根據中央流行疫情指揮中心截至5日下午2時發布的資訊，當天新增3萬35例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，且有5例死亡、73例中重症案例，已連續第8天確診破萬例，累計確診案例已逾20萬例，疫情如此升溫的發展趨勢，需高強度快篩來維持社會安定。

他說，之前防疫政策為「清零」，所以對快篩劑需求不高，現在又需要大量使用，出現供應少、價格高問題。

他舉例，現在國家要消費者乖乖出來排隊購買的「國家隊」情況上演，排後面的人也可能買不到；或是實名制要求1次買5劑，又出現超過買者需求的現象；以及用1劑100元試算，一家5口經常快篩、長期使用下，2、3個月要花費近萬元，一般受薪家庭長期吃不消。

為解決供應不足、價格高的問題，黃怡騰說，消基會主張停止實名制配合銷售作業，改做兩件事。

黃怡騰指出，首先，如果國家經費充裕，應將徵用、掌握到的快篩劑，依據消費者基本需求或按家庭人口數，採取定額（量）、定時由國家免費配發方式進行，無償提供上網預約並憑證領用，此舉也能照顧到弱勢家庭。

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其次，回歸市場機制，同時鼓勵國內業者大量進口、自行鋪貨銷售，相對於之前用公定價格實施快篩劑實名制銷售，自然會發生「價格錨定」現象，免費配發及開放進口銷售同時進行，可回歸市場競爭機制，有助於改善供應量不足、價格高的問題。

黃怡騰重申，消基會上述建議，也與總統蔡英文4日在民進黨中常會上表示應另闢商業機制吻合，呼籲政府儘速採納執行。（編輯：管中維）1110506