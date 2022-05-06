快篩實名制打幾分？陳時中：考卷剛發再等等

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國內COVID-19本土疫情升溫，短短一週內單日個案數從1萬例竄升至3萬，快篩試劑持續熱賣，圖為6日台北市松山區民眾在藥局外排隊購買快篩試劑，確保自身健康狀況。中央社記者吳家昇攝 111年5月6日

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）快篩實名制開賣多日，試劑仍一劑難求，外界好奇指揮中心指揮官陳時中替自己打幾分。陳時中今天表示，「考卷才剛發下來」，相信過陣子就能看出成績。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，快篩試劑一劑難求，根據中央流行疫情指揮中心統計，今天全台共有4952家機構可販售約44.8萬人份快篩試劑，截至中午12時，已有1720家完售、賣出21.3萬人份。

快篩實名制開賣多日，至今全台藥局仍大排長龍，有不少自主防疫民眾排了半天仍買不到，有媒體在今天下午在疫情記者會中，詢問指揮中心指揮官陳時中針對這次快篩實名制給自己打幾分。

陳時中說，這次「考卷才剛發下來」，相信過一段時間，這次政策的成績就會有論斷，也提醒已經有快篩試劑的民眾就不要去排隊了。

指揮中心先前曾指出5月間陸續還有許多快篩試劑抵台，外界也好奇抵台時程。陳時中表示，5月底前將有5000萬劑羅氏快篩試劑抵台，每週也會另外進口1600萬劑供應快篩實名制；亞培下週一連5天都會有80萬劑快篩試劑進口。

陳時中說，國產的快篩試劑則盡可能滿足國內合約，指揮中心也全力協助提升產量，希望可以提供更足夠的快篩試劑給民眾使用。（編輯：陳政偉）1110506