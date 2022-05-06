更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報5/7
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包10/267

快篩實名制打幾分？陳時中：考卷剛發再等等

2022/5/6 15:23（5/6 18:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19本土疫情升溫，短短一週內單日個案數從1萬例竄升至3萬，快篩試劑持續熱賣，圖為6日台北市松山區民眾在藥局外排隊購買快篩試劑，確保自身健康狀況。中央社記者吳家昇攝 111年5月6日
國內COVID-19本土疫情升溫，短短一週內單日個案數從1萬例竄升至3萬，快篩試劑持續熱賣，圖為6日台北市松山區民眾在藥局外排隊購買快篩試劑，確保自身健康狀況。中央社記者吳家昇攝 111年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）快篩實名制開賣多日，試劑仍一劑難求，外界好奇指揮中心指揮官陳時中替自己打幾分。陳時中今天表示，「考卷才剛發下來」，相信過陣子就能看出成績。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，快篩試劑一劑難求，根據中央流行疫情指揮中心統計，今天全台共有4952家機構可販售約44.8萬人份快篩試劑，截至中午12時，已有1720家完售、賣出21.3萬人份。

快篩實名制開賣多日，至今全台藥局仍大排長龍，有不少自主防疫民眾排了半天仍買不到，有媒體在今天下午在疫情記者會中，詢問指揮中心指揮官陳時中針對這次快篩實名制給自己打幾分。

陳時中說，這次「考卷才剛發下來」，相信過一段時間，這次政策的成績就會有論斷，也提醒已經有快篩試劑的民眾就不要去排隊了。

指揮中心先前曾指出5月間陸續還有許多快篩試劑抵台，外界也好奇抵台時程。陳時中表示，5月底前將有5000萬劑羅氏快篩試劑抵台，每週也會另外進口1600萬劑供應快篩實名制；亞培下週一連5天都會有80萬劑快篩試劑進口。

陳時中說，國產的快篩試劑則盡可能滿足國內合約，指揮中心也全力協助提升產量，希望可以提供更足夠的快篩試劑給民眾使用。（編輯：陳政偉）1110506

延伸閱讀
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀