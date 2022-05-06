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快篩供不應求 新北：回歸校園依規定數量發放

2022/5/6 19:58（5/6 20:16 更新）
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新北市社會局長張錦麗（左2）6日與國民黨籍新北市議員蔡淑君（右）、新北聯醫院長項正川（左）一同頒發感謝牌給捐贈防疫物資的企業。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月6日
新北市社會局長張錦麗（左2）6日與國民黨籍新北市議員蔡淑君（右）、新北聯醫院長項正川（左）一同頒發感謝牌給捐贈防疫物資的企業。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府教育局今天表示，各學校設防疫長，補習班或安親班若有學生確診COVID-19，統一由學校造冊並發放每名居家隔離的師生足額的快篩，數量是依中央規定發放，不會不足。

新北市快篩試劑依舊吃緊，市府衛生局今天告訴中央社記者，統計公費快篩至4日為止，新北自購快篩共190萬劑，但只有到貨30萬劑；目前，包含中央撥配的快篩共庫存35萬劑。

衛生局說，6日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例有1萬2066人，居家照護3萬6025人，居家隔離列管數4萬1291人，這些都需要快篩試劑。

居家快篩也供不應求，多數藥局幾乎開賣立即銷售一空，板橋區吳姓藥師形容，每天上午8時至翌日凌晨幾乎無休，要處理處方箋、賣快篩、居家照護送藥，買快篩民眾排隊，物流運送車輛送貨時間不確定，民眾情緒浮動，各地藥師壓力相當大。

板橋區蘇姓民眾則在臉書Facebook反映，孩子在家居隔，學校發放公費快篩試劑不夠，陪同的家長無法外出排隊購買實名制快篩，生活一團亂。

民主進步黨籍新北市議員張志豪今天在市議會質詢時，要求教育局長張明文儘速補足快篩試劑存量，支應校園篩檢專案，也希望協助補習班及兒童課照中心（安親班）專案補助及採購快篩，以解決窘境。

張志豪表示，暑假將來臨，學童到補習班、安親班上課的需求提升，要解決快篩供不應求的困境，才能讓學童安心上課，家長專心工作。

教育局表示，學校接獲校內教職員工生有確診個案通報時，學校防疫長啟動流程，匡列接觸者造冊後，派人至9大區務中心學校領取快篩試劑，並依中央規定的標準發放所需試劑數量，不會不足。

教育局說，已請補習班及安親班，若有學童確診、匡列與學校防疫長連繫，統一回歸由學校發放居隔通知及發放快篩試劑，也會積極向中央爭取快篩數量，維護師生健康。（編輯：張銘坤）1110506

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