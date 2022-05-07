多雲到晴白天暖熱 午後山區東台大雨

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（中央社台北7日電）氣象局說，今天台灣附近水氣增加，大氣趨於不穩定，東半部地區雲量較多，整天不定時有短暫陣雨，西半部則為多雲到晴，能見到陽光，但隨太陽加熱，中午過後在山區容易有局部對流性降雨。

中央氣象局指出，甚至南部近山區的平地也會受到影響，此外也要注意在東半部以及午後中南部山區，雨勢會比較明顯，有局部短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風，外出及戶外活動請攜帶雨具備用。

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氣象局說，晚上華南水氣逐漸東移，西半部地區降雨機率也逐漸提高；氣溫方面和昨天類似，夜晚至清晨各地低溫約攝氏21到23度，白天高溫上，北部、東半部約27到29度，中南部地區預估30到32度之間，感受溫暖微熱。

氣象局觀測，今晨金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返及行車用路請多注意安全；下午起桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，請注意。（編輯：方沛清）1110507