8日起居家隔離限同住親友 取消3+4電子圍籬

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指揮中心宣布，8日起確診個案的密切接觸者將以同住親友為原則。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北7日電）指揮中心今天宣布，5月8日起，確診個案的密切接觸者將以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬，但確診個案隔離、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於近期本土疫情升溫，為強化防疫量能及韌性，指揮中心5月6日下午邀集各地方政府針對居家隔離措施調整等進行交流，今天上午再召開擴大防疫會議討論，達成4大共識。

陳時中表示，首先，5月8日0時起密切接觸者匡列將以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，職場相關接觸者若有症狀就抗原快篩，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

第2是調整居家隔離單開立原則，陳時中說，為保全公衛防疫量能，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，有特殊需要者可另外申請；另指揮中心已開發居家隔離通知書及確診個案隔離治療通知書的電子化作業，將請各地方政府於3天內提出執行相關建議。

第3點是取消居家隔離者電子圍籬措施，陳時中指出，考量Omicron病毒株特性，染疫個案以輕症及無症狀為主、民眾對居家隔離措施遵守性高，加上目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即在3天內開立，因此3+4居家隔離者將取消電子圍籬措施，但確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施。

為強化輕重症分流，陳時中指出，這次會議中也請各地方政府於5月底前依各縣市人口比例，設置加強版集中檢疫所及防疫旅館。

指揮中心呼籲，因應疫情發展，滾動式調整防疫措施，呼籲全民在疫情期間配合政府防疫作為、儘速完成疫苗接種，落實自我防疫，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「台灣社交距離APP」；確診者確實回報「確診個案自主回報疫調系統」，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：張芷瑄）1110507