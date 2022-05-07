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縣市疫情11/245

疫情升溫 宜蘭新增榮總蘇澳分院社區篩檢站

2022/5/7 16:55（5/7 19:45 更新）
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宜蘭縣政府宣布9日起新增台北榮民總醫院蘇澳分院社區篩檢站。（宜蘭縣政府提供）
宜蘭縣政府宣布9日起新增台北榮民總醫院蘇澳分院社區篩檢站。（宜蘭縣政府提供）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣政府今天表示，縣內原本有5處社區篩檢站，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，9日起新增台北榮民總醫院蘇澳分院社區篩檢站。

縣府發布新聞稿表示，近日確診人數不斷攀升，且中央提供的快篩試劑不足；因應篩檢需求增加，除原本提供篩檢服務的國立陽明交通大學醫院、聖母醫院、博愛醫院、礁溪杏和醫院、南澳鄉金岳籃球場外，9日起台北榮總蘇澳分院也加入服務行列。

縣府表示，至昨天為止，宜蘭縣74所小學中，有41校完成學童接種莫德納（Moderna）疫苗意願調查，可能有家長擔心疫苗副作用，加上輝瑞BNT兒童疫苗將抵台消息影響，有意願施打莫德納疫苗的學生比例平均僅約3成，縣府將繼續回收調查，並從9日起陸續安排施打。

縣府指出，下週會將輝瑞BNT兒童疫苗接種意願調查表發給各國小，請學校協助轉交給家長調查接種意願，讓家長來選擇；若要盡早讓孩子有保護力，可選擇莫德納疫苗，能早打盡量早打，畢竟可給孩子更早的保護力。（編輯：張銘坤）1110507

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