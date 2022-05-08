疫情延燒天氣不佳 合歡山溪頭日月潭遊客少

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合歡山正值杜鵑花季，根據交通部公路總局統計，8日車流量截至上午10時，高乘載上山196輛車，較7日同時段106輛增加，不過仍較往常假日減少許多。圖為合歡山遊客服務中心路段。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）COVID-19疫情延燒，7日新增4萬6377例本土病例。南投避暑景點合歡山、溪頭今天遊客少，日月潭這週假日人車也較前幾週少，除天氣不佳，相關單位也認為可能與疫情升溫有關。

天氣逐漸炎熱，民眾往山上避暑，合歡山正值杜鵑花季，交通部公路總局統計今天車流量截至上午10時，高乘載上山196輛車，較昨天同時段106輛增加，不過仍較往常假日車流減少許多，台14甲線車流順暢，不排除與國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫、今天山上細雨連綿且氣溫稍寒、高乘載管制持續有關。

公路總局第二區養護工程處透過訊息表示，台14甲線松雪樓前停車場今天上午10時前滿位，武嶺、小風口、昆陽停車場則餘3成到7成不等；大眾運輸方面，南投客運今天預約開行18班次清境農場往返合歡山賞花專車，共預約128人，首班於上午8時抵達合歡山管理站。

二工處提醒，合歡山杜鵑花季4月16日至6月19日，花季期間實施高乘載管制及流量管制，管制時間為假日上午6時至11時，開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車、乙類大客車不管制，鼓勵民眾全家出遊或找好友共乘，減少小客車數量，改善交通壅塞。

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溪頭自然教育園區是南投縣知名避暑景點，園區統計至中午12時約1900人次入園，園方人員回應中央社記者訪問指出，同時期假日整天動輒7000人次入園，今天截至中午不到2000人次，「算是非常少」，可能與今天陰雨天氣、疫情嚴峻、民眾在山下過母親節有關。

日月潭中午天氣晴朗，伊達邵、水社車流少，集集分局日月潭派出所表示，昨天、今天人車不多，相對前幾週更少；一名詹姓女子表示，近日單日確診人數動輒幾萬人，為避免染疫影響工作及女兒就學，減少非必要外出遊玩，就連今天母親節，家族也不聚餐。（編輯：陳仁華）1110508