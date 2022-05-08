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學生確診單日新增3396例 22縣市2012校停課

2022/5/8 20:35
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（中央社記者許秩維台北8日電）教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增3396例，各級學校累計3萬9178名學生染疫；全國有22縣市、2012校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共455所園校採「全校」暫停實體課程，另有1557所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月8日下午4時30分，共3萬9178名學生染疫，包括本土3萬8421例（比昨天統計增3394例）、境外移入757例（比昨天統計增2例）。

以教育階段區分，大專9299例（增866本土、1境外）、高中5854例（增488本土）、國中4017例（增361本土、1境外）、國小1萬3488例（增1095本土）、幼兒園6520例（增584本土）。教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110508

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