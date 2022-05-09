疫情下喜迎新生命 門諾醫院為2確診孕婦接生

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）本土疫情延燒，COVID-19確診人數持續攀升，有些孕婦因確診而遭隔離；門諾醫院連日來協助2名確診孕婦迎接新生命，看到寶寶順利平安出生，讓醫護團隊相當感動。

門諾醫院今天發布訊息表示，1名29歲懷孕37週的陳姓孕婦，5月初因身體發冷、頭痛，經篩檢後確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。由於症狀輕微選擇自行在家隔離，不料5日下午因肚子悶痛、胎動變少，家人緊急通報衛生單位將婦人送至門諾醫院，院方立即集合婦產科、兒科、護理部、感控等單位，直接於負壓隔離病房進行接生。

歷經1個多小時，順利產下男嬰，體重3100公克。另懷孕39週的黃姓確診孕婦，也於7日順利產下女嬰，體重3120公克，母女均安。

「很感謝醫護團隊的用心，尤其是護理師在旁的加油與鼓勵，讓我知道並不孤單」。回憶起生產過程，陳姓婦人說，當下非常擔心害怕，憂心寶寶健康的同時，也擔心自己是否會增加醫護團隊風險。

所幸這份惶恐靠著護理師緊握雙手所傳遞的力量，給予她滿滿的勇氣與信心，尤其看到寶寶順利出生的那一刻，內心除了感動，更多的是對醫護團隊的感謝。

門諾醫院產科主任蔡啟智表示，為了保護醫護人員與母胎安全，同時符合防疫需求，參與的醫護人員全程都穿著全套防護隔離衣，由於是自然生產，產婦也是全程戴口罩及面罩，期盼疫情之下能夠做到全面防護。

儘管隔離衣悶熱不透氣，但接連2名確診孕婦的順利生產，不僅讓團隊感受到新生命的喜悅，疫情之下也看到了更多的希望。

蔡啟智指出，Omicron傳染力又快又強，隨著確診人數攀升，任何人都有可能染疫，除了提醒孕婦要提高警覺、落實防疫，建議懷孕36週以上的孕婦，由於孕程已進入最後階段，一旦確診染疫應主動告知主治醫師，好讓醫師評估最安全、適合的生產方式。

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兩名新生兒目前仍於負壓隔離病房內由專責護理人員全天候照護，門諾醫院COVID-19專責病房護理長林雯馨表示，新生兒必須於72小時內完成2次採檢皆為陰性，才可轉入嬰兒室，目前2名新生兒第一次採檢皆為陰性未受到感染。

陳姓產婦因恢復狀況良好，且COVID-19症狀屬輕症，經醫師評估後決定讓媽媽先行出院返家隔離，待解隔後再回醫院接寶寶回家團聚。（編輯：陳仁華）1110509