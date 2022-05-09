沙質地形評估不足 彰化渢佑離岸風電環評案再審

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（中央社記者張雄風台北9日電）彰化渢佑離岸風電屬經濟部區塊開發中的一案，今天進行環評初審。環評委員認為對沙質地形評估不足、噪音可能影響白海豚、風場可能造成候鳥飛行撞擊等，建議補充修正後再審。

行政院環境保護署召開「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。風場位於彰化縣外海，總面積約43.55公里，離岸最近距離約10公里；預估最大總裝置容量600MW，最多風機數量37座。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，環評大會第306次會議審查離岸風機政策環評提到，離岸風機優先開發航道外側區塊，待累積開發經驗及航道內側環境影響評估調查資料後，再考量航道內側的區塊開發。

施月英表示，台電彰化芳苑外海示範風場21部風機去年才剛完工，監測狀況如何都不清楚，現在就近岸開發，明顯違反政策環評；她也反對目前近岸內所有的區塊開發。

施月英提到，近岸風機改變的是保育類鳥類利用棲地消失，如黑面琵鷺，鳥擊則是其次，若棲地改變，「黑面琵鷺不來了怎麼辦」。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯指出，有研究發現彰化近海有很多白海豚的食源，開發可能會造成食源下降；台灣媽祖魚保育聯盟專員施仲平指出，打樁噪音過高，單次甚至上看190分貝，會對白海豚造有很大的衝擊。

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環評委員認為，計畫中海床地形測量及地質鑽探資料不足，風場範圍內有沙坡地形，應補充說明相關工程及設計規劃，也要加強極端海氣象及地震、土壤液化等地質安全與基礎承載穩定分析等評估。

另外，環委要求補充本風場及鄰近風場範圍及鄰近沿岸地區各季節鳥類飛行軌跡資料，說明候鳥遷移飛行經過本風場的整體撞擊風險評估；補充說明風機打樁及營運期間噪音（含低頻噪音）對海洋生物（含石首魚、鯨豚等）影響評估，並提出減輕對策。此案建議補充修正後再審。（編輯：管中維）1110509