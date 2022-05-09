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地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
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衛福部明邀開會 討論醫院皆需備有專責病房

2022/5/9 14:12
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（中央社記者郭建伸台北9日電）外界關注專責病床數量，衛福部次長石崇良表示，若每日10萬人確診，需要1.5萬床，以目前情況需要超前部署；染疫雖屬輕症，但可能有其他疾病。衛福部明天將邀各級醫院討論，所有醫院都必須備有專責病房。

衛福部推估，本土疫情高峰將出現在5月中旬至月底。衛福部7日宣布，將要求雙北、基隆、桃園急性一般病床500床以上的醫院，一週內開設30%專責病房，全力救治重症患者。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫師法部分條文修正草案及醫療事故預防及爭議處理法草案。

民進黨立委莊競程質詢指出，因應疫情升溫，衛福部要求北北基桃4縣市500床以上醫院開設3成專責病房，但部分縣市與醫院有疑義，認為專責病床還沒滿床，卻要開設3成，感到措手不及，衛福部應如何調配。

衛福部次長石崇良表示，依據模擬推估，若每日5萬人確診，約有3%病人需要住院，以平均住院5天而言，約需7500床，若每日10萬人確診，就需要1.5萬床；確診病例指數型成長愈快，目前專責病房開設近1萬床，確實需要超前部署。

不過石崇良提到，很多重症病人雖然Omicron症狀輕微，但本身疾病症狀重，可能分佈在所有醫院，例如車禍事故送進醫院卻驗出Omicron的病人。

石崇良表示，衛福部明天將邀集各級醫院，可能所有醫院都必須備有專責病房，以便因應無症狀的事故病人。（編輯：郭無患）1110509

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