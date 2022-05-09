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學生確診單日新增5881例 22縣市2042校停課

2022/5/9 19:01
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（中央社記者許秩維台北9日電）教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增5881例創新高，各級學校累計4萬5059名學生染疫；全國有22縣市、2042校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共464所園校採「全校」暫停實體課程，另有1578所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月9日下午4時30分，共4萬5059名學生染疫，包括本土4萬4299例（比昨天統計增5878例）、境外移入760例（比昨天統計增3例）。

以教育階段區分，大專1萬167例（增868本土）、高中6697例（增843本土）、國中4807例（增789本土、1境外）、國小1萬5626例（增2137本土、1境外）、幼兒園7762例（增1241本土、1境外）。

教育部公布的確診統計與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110509

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